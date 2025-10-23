Девет българчета се класираха за 1/4-финалите на турнир в Пазарджик

Девет български тенисисти се класираха за четвъртфиналите на на сингъл на турнира от категория J30 на ITF в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи днес на осминафиналите при юношите постигнаха №1 Калоян Шиков, Кристиян Стефанов и Станислав Косев.

За четвъртфиналите при девойките пък се класираха: Александра Рангелова, Андрея Глушкова, Никол Нунева, Кристина Кънева, Моника Господинова и Сирма Манчева

Резултати на българските тенисисти от днес:

Юноши, 1/8-финали:

№1 Калоян Шиков – №14 Рареш Йонеску (Румъния) 6:1, 6:1

№2 Станислав Косев – №16 Мартин Бонев 7:5, 6:2

Кристиян Стефанов – №10 Рареш Сарацин (Румъния) 6:3, 6:3

№13 Васил Русанов – №4 Юрий Столяров (Украйна) 6:0, 2:6, 0:6

№9 Петър Иванчев – №6 Андрей Раду (Румъния) 0:6, 3:6

Борис Борисов – №3 Родион Четвериков (Украйна) 0:6, 3:6

Девойки, 1/8-финали:

№1 Александра Рангелова – №14 Лохан Куксак (Франция) 6:3, 6:3

№2 Андрея Глушкова – Александра Назаренко (Украйна) 6:1, 6:0

№3 Никол Нунева – Патрисия Кручиат (Румъния) 7:5, 6:0

№5 Кристина Кънева – Рая Стайкова 6:4, 6:4

№6 Моника Господинова – №9 Теодора Петре (Румъния) 6:4, 6:3

№10 Сирма Манчева – Илина Илиева 5:7, 6:4, 6:3

№15 Калина Симеонова – №4 Карина Капузу (Румъния) 2:6, 3:6

№11 Каролина Костова – №7 Ана Лазар (Румъния) 3:6, 1:6