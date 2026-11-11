Диа Евтимова продължава към четвъртфиналите на двойки в Уестън, Флорида

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Уестън, Флорида (САЩ), с награден фонд 30 хиляди долара.

39-годишната българка и американката Киара Хардинг постигнаха обрат срещу представителките на домакините Адриан Рийми и Коли Алън с 3:6, 6:3, 10-7 за час и 24 минути.

Шампионският тайбрек беше равностоен до 7:7, но тогава Евтимова и Хардинг спечелиха три поредни точки и стигнаха до крайния успех.

На четвъртфиналите тандемът на българката ще се изправи срещу Яна Хосам Салах (Египет) и Алегра Дейвис (Великобритания).