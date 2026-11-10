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ФАФА - България и Фондация "ПЕПЕ - Петър Делев“ осигуриха финансова подкрепа за тенисиста Пламен Павлов

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Спорт
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Партньорството ще покрие разходите за подготовката и международните участия на състезателя със синдром на Даун през 2027 година

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Федерацията по адаптирана физическа активност - България (ФАФА) и Фондация "ПЕПЕ - Петър Делев“ подписаха договор за съвместна дейност, с който осигуряват пълна финансова подкрепа за развитието на тенисиста със синдром на Даун Пламен Павлов.

Споразумението предвижда фондацията да поеме всички разходи за подготовката и планираните международни състезания на младия спортист от Ямбол през 2027 година.

Договорът беше подписан от президента на ФАФА - България Слав Петков и управителя на фондацията Петър Делев. Той влиза в сила на 1 януари 2027 година и има за цел да създаде устойчиви условия за тренировъчния процес и състезателното развитие на Павлов.

"Нашата задача е не само да осигуряваме участия в състезания, но и да създаваме условия за пълноценна подготовка и развитие. Благодарен съм на Петър Делев, че откликна веднага и заедно намерихме решение, което дава сигурност за спортното бъдеще на Пламен“, заяви Слав Петков.

От своя страна Петър Делев подчерта значението на дългосрочната подкрепа за спортистите със синдром на Даун.

"Познавам Пламен от близо година. Когато Слав ми сподели, че е необходима подкрепа за неговата подготовка, решението беше лесно. Надявам се да продължим заедно и през следващите години. Медалите са важни, но още по-важни са възможностите и усмивките на тези млади хора“, сподели Делев.

Пламен Павлов вече има натрупан международен опит, след като участва на европейското първенство в Прага и на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, проведено в София.

Осигуреното финансиране ще позволи на тенисиста и неговата треньорка Таня Лахтева да планират подготовката и състезателния календар за следващата година.

"Финансовата стабилност ни дава спокойствие да се съсредоточим върху тренировъчния процес и развитието на Пламен. Това е изключително важно за неговото представяне и увереност“, коментира Лахтева.

По време на официалната среща Слав Петков връчи благодарствен плакет на Петър Делев за подкрепата му при организирането на сетовното първенство за спортисти със синдром на Даун, което се проведе през юни 2026 година в София.

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