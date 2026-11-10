Над 2500 участници се очакват на Бургаския маратон

Рекорден брой от над 2500 бегачи се очаква да се включат в ДЗИ Маратон Бургас, който ще се проведе тази неделя. Събитието продължава да набира популярност, като само за две години броят на желаещите да участват се е удвоил.

След първото издание на полумаратона през 2024 година и организирането на класическата маратонска дистанция година по-късно, надпреварата продължава да се разраства. Под мотото „Бягай с пулса на Бургас“ Община Бургас и Асоциация „Спорт в свободното време“ ще предложат на участниците четири състезателни дистанции – 5 км, 10,5 км, 21 км и класическите 42,195 км.

В програмата е включено и семейното бягане DECATHLON Fun Run на дистанция от 1 км, което дава възможност за участие и на най-малките любители на спорта.

Организаторите са предвидили награден фонд от над 13 000 евро. Парични отличия ще получат първите шестима в класическия маратон, както и медалистите на 21 км и 10,5 км. Допълнителни награди са осигурени за най-добрите български състезатели на 42,195 км и за призьорите във ветеранските категории.

Очаква се сериозна конкуренция и в борбата за рекордите на трасето. По предварителни заявки около 15 африкански атлети, сред които представители на Кения, Мароко и Етиопия, ще се включат в надпреварата.

Настоящите рекорди на трасето принадлежат на кенийски състезатели. При мъжете Дерик Нжороге спечели миналогодишното издание с време 2:19:07 часа, докато при жените Доркас Китоме триумфира с 2:49:08 часа.

Маршрутът на маратона преминава през някои от най-разпознаваемите забележителности на Бургас. Стартът и финалът ще бъдат разположени в пешеходната зона пред сградата на Общината, на улиците „Александровска“ и „Алеко Богориди“.

Бегачите ще преминат покрай Часовника, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеона „Вечен огън“, Алея „Солници“, Крайбрежната алея, Моста и Археологическия музей.

Трасето е официално сертифицирано от Световната атлетика (World Athletics) и Международната асоциация на маратоните и шосейните бягания (AIMS).

Състезателната програма ще започне в 9:00 часа със старта на 5 км. Пет минути по-късно ще потеглят участниците в семейното бягане на 1 км. В 10:00 часа е общият старт на маратона и полумаратона, а в 10:30 часа ще започне надпреварата на 10,5 км.

Организаторите препоръчват на всички състезатели да пристигнат в старт-финалната зона поне 30 минути преди началото на съответната дистанция. По маршрута ще бъдат разположени подкрепителни пунктове, а в близост до старта ще има обособени зони за съхранение на лични вещи.

Онлайн регистрацията приключи на 31 октомври, като записване на място ще бъде възможно единствено при наличие на свободни стартови номера. Местата за дистанциите от 10,5 км и 21 км вече са изчерпани.

Сред нововъведенията е възможността за групова регистрация на отбори от минимум петима участници.