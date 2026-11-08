София ще бъде домакин на световното първенство по скокове на батут през 2027 година

България официално прие домакинството на световното първенство по скокове на батут през 2027 година. Столицата София ще събере най-добрите състезатели в света от 6 до 21 ноември догодина, когато "Арена 8888“ ще бъде домакин на престижния международен форум.

Церемонията по предаването на домакинството се състоя в китайския град Нандзин, където президентът на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров прие официално флага на Международната федерация по гимнастика (ФИГ) от първия вицепрезидент на организацията Али Ал-Хитми.

Предстоящият шампионат ще има особено значение за световния елит, тъй като ще бъде част от квалификационния процес за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Това ще превърне надпреварата в София във важна стъпка към олимпийското участие за водещите състезатели в дисциплината.

Домакинството е поредно признание за България, която има утвърдени традиции в организирането на големи международни състезания по скокове на батут. Страната ни отново ще получи възможност да посрещне световния елит и да затвърди позициите си като организатор на престижни спортни форуми.

Преди Световното първенство в София обаче българските състезатели ще имат още едно важно международно предизвикателство. През следващата седмица в Китай предстои Световният шампионат за юноши и девойки, в който страната ни ще бъде представена от 15 състезатели.

Младите български таланти ще премерят сили с най-добрите си връстници от цял свят, като участието им ще предостави възможност за натрупване на ценен състезателен опит преди големия форум през 2027 година.