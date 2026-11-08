Българските сабльори се наредиха сред най-добрите пет отбора на Световната купа в Германия

Българският национален отбор по фехтовка на сабя за младежи завърши на пето място в турнира за Световната купа в Дормаген, Германия. Родните състезатели се представиха успешно в конкуренцията на 22 отбора, като записаха три победи и допуснаха само едно поражение.

В състава на България участваха Симеон Далеков, Станимир Пелов, Радослав Воденов и Николай-Томас Георгиев, които демонстрираха стабилна игра и успяха да се противопоставят на водещи съперници в надпреварата.

Във втория кръг на директните елиминации българските сабльори постигнаха убедителна победа над домакините от Германия с 45:29, с което си осигуриха място сред най-добрите осем отбора.

На четвъртфиналите националите се изправиха срещу Китай в оспорван двубой, който се реши с минимална разлика. Българският състав отстъпи с 43:45 и остана извън битката за медалите.

В срещите за разпределение на местата от пето до осмо българите продължиха със силното си представяне. Първо те се наложиха над Канада с 45:37, а след това преодоляха и Хонконг с 45:39.

По този начин Далеков, Пелов, Воденов и Георгиев завършиха участието си на престижния международен турнир на пета позиция.