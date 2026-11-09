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Успешно начало за Александър Василев и Адриан Андреев в квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Гърция

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Спорт
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Успешно начало за Александър Василев и Адриан Андреев в квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Гърция
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Александър Василев и Адриан Андреев стартираха с победи в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Националът на България за Купа "Дейвис" Василев, който е поставен под номер 10 в схемата, победи на старта Арвид Нордквист (Швеция) с 3:6, 6:1, 6:1 за час и 48 минути.

В спор за място в основната схема той ще играе утре срещу Бенжамин Пиетри (Франция).

Номер 12 Андреев се наложи над японеца Риотаро Тагучи със 7:5, 6:3 за час и 55 минути и утре излиза срещу третия поставен в пресявките Никита Мащаков (Украйна).

Двамата българи заработиха по 1 точка за световната ранглиста и по 305 евро от наградния фонд.

В турнира на двойки Андреев и Владислав Орлов (Украйна) ще стартират срещу Алекс Ганчев (България) и Саша Маес (Люксембург).

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