Изабелла Шиникова приключи участието си и на двойки на тенис турнира от сериите WTA 125 в Луанда

Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите WTA 125 на твърда настилка в Луанда (Ангола) с награден фонд 115 000 долара.

Българката и Кристина Кройтор (Русия) загубиха от Ана София Санчес (Мексико) и Ксения Зайцева (Русия) с 3:6, 6:4, 5-10. След размяна на първите два сета се стигна до шампионски тайбрек, в който Санчес и Зайцева поведоха с 6:2 точки и до края не допуснаха обрат.

Шиникова вчера допусна поражение във втория кръг на сингъл.