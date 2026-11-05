За шеста поредна година ТК Дема спечели титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени

ТК Дема спечели за шеста поредна година титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени в Бургас с награден фонд 2500 евро.

Поставените под номер 2 спечелиха на финала срещу водачките в схемата от ТК НСА С 2:1 победи.

Националната шампионка в зала от този сезон Джулия Терзийска записа успех на сингъл за Дема след 6:1, 6:2 над Галена Кръстенова с 6:1, 6:2, а Дария Великова взе другия мач поединично след обрат срещу Денислава Глушкова с 3:6, 6:2, 6:4.

Така се стигна до решаващ мач на двойки, в който Терзийска и Глушкова надделяха над Кръстенова и Великова с 3:6, 6:3, 10-8 и вдигнаха трофея.

В мача за бронзовите медали ТК 15:40 победи с 2:0 ТК Черноморец (Бургас). Мария Чалъкова се наложи с 6:4, 6:1 над Елица Найденова, а Александра Момчилова би Габриела Иванова с 6:4, 6:4.

Финал на Държавното отборно първенство по тенис за жени:

2-Дема (София) - 1-НСА (София) - 2:1

Джулия Терзийска - Галена Кръстенова - 6:2, 6:1

Денислава Глушкова - Дария Великова - 6:3, 2:6, 4:6

Терзийска/Глушкова - Кръстенова/Великова - 3:6, 6:3, 10-8

Мач за третото място:

3-ТК-15:40 (София) - Черноморец (Бургас) - 2:0

Мария Чалъкова - Елица Найденова - 6:4, 6:1

Александра Момчилова - Габриела Иванова с 6:4, 6:4