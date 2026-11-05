За шеста поредна година ТК Дема спечели титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени

В мача за бронзовите медали ТК 15:40 победи с 2:0 ТК Черноморец (Бургас).
ТК Дема спечели за шеста поредна година титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени в Бургас с награден фонд 2500 евро.
Поставените под номер 2 спечелиха на финала срещу водачките в схемата от ТК НСА С 2:1 победи.
Националната шампионка в зала от този сезон Джулия Терзийска записа успех на сингъл за Дема след 6:1, 6:2 над Галена Кръстенова с 6:1, 6:2, а Дария Великова взе другия мач поединично след обрат срещу Денислава Глушкова с 3:6, 6:2, 6:4.
Така се стигна до решаващ мач на двойки, в който Терзийска и Глушкова надделяха над Кръстенова и Великова с 3:6, 6:3, 10-8 и вдигнаха трофея.
В мача за бронзовите медали ТК 15:40 победи с 2:0 ТК Черноморец (Бургас). Мария Чалъкова се наложи с 6:4, 6:1 над Елица Найденова, а Александра Момчилова би Габриела Иванова с 6:4, 6:4.
Финал на Държавното отборно първенство по тенис за жени:
2-Дема (София) - 1-НСА (София) - 2:1
Джулия Терзийска - Галена Кръстенова - 6:2, 6:1
Денислава Глушкова - Дария Великова - 6:3, 2:6, 4:6
Терзийска/Глушкова - Кръстенова/Великова - 3:6, 6:3, 10-8
Мач за третото място:
3-ТК-15:40 (София) - Черноморец (Бургас) - 2:0
Мария Чалъкова - Елица Найденова - 6:4, 6:1
Александра Момчилова - Габриела Иванова с 6:4, 6:4