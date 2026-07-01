Дидие Дешан: Чувствам се много горд

Националният селекционер на Франция Дидие Дешан заяви, че е много горд с играта и класирането на тима за фазата на осминафиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Фрянцузите побвдиха Швеция с 3:0 в първия си мач от директнитеелиминации, а спокойно можеха да вкарат и още поне толкова голове, ако не бяха безбройните пропуски.

"Чувствам се много горд. Бяхме на мисия. За другите отбори преди нас мач от 1/16-финалите се оказаха голямо препятствия. Не казвам, че ни беше лесно, но показахме, че между нас и Швеция има разлика, ако и да можеше да сме по-клинични преди почивката", каза Дешан.

"Сега ни предстои ново препятствия за преодоляване, но и затова сме тук. Не трябва обаче да гледаме прекалено напред, защото винаги има риск да ни свалят на земята. Парагвай не е на осминафиналите случайно. Те имат това южноамериканско ДНК и някои добри играчи. Ще ги анализираме, но сега имаме два дни, в които да се насладим на тази победа", завърши Дешан, които е печелил световната титла с Франция и като футболист, и като треньор.