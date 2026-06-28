Дидие Дешан към футболистите на Франция: Всеки мач оттук нататък може да бъде последен (ВИДЕО)

Селекционерът на Франция Дидие Дешан се присъедини отново към националния отбор на световното първенство, след като отсъства заради погребението на майка си. Завръщането му беше белязано от емоционална реч пред играчите преди първия двубой от елиминационната фаза срещу Швеция.

Във видео, публикувано в официалния профил на отбора в социалните мрежи, 57-годишният специалист призова футболистите си да подходят с максимална концентрация към предстоящите срещи.

"Първото състезание приключи. Но има и второ. За тези от вас, които вече са играли на световно първенство, там всичко се променя. Това е същото състезание, но реално е друго. Всеки мач може да бъде последен“, заяви Дешан.

Французите преминаха безупречно през груповата фаза, като записаха три победи от три мача. В отсъствието на своя наставник те се наложиха с 4:1 над Норвегия под ръководството на помощник-треньора Ги Стефан и затвърдиха статута си на един от основните фаворити за световната титла.

Предвождани от капитана Килиан Мбапе и състав, изпълнен със звезди, „петлите“ ще се изправят срещу Швеция в първия си елиминационен мач, а при успех е възможен сблъсък с Германия в следващата фаза.

Настоящото световно първенство е последното за Дешан като селекционер на Франция. Очаква се след края на турнира той да отстъпи поста на Зинедин Зидан, с което ще сложи край на 14-годишния си престой начело на националния тим.

Под ръководството на Дешан Франция спечели световната титла през 2018 година и достигна до финала през 2022-а. Специалистът направи и любопитно сравнение между пътя към трофея и изкачването на планина.

"Вече имате увереност и сте постигнали страхотни неща. Все още обаче има какво да подобрим. Трябва да надграждаме върху тази увереност, без да ставаме прекалено самоуверени“, подчерта Дешан.

Франция продължава да мечтае за трета световна титла в историята си, която би била идеалният завършек на една от най-успешните треньорски ери в историята на националния отбор.