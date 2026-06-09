Дидие Дешан: Майкъл Олисе си пази головете за терените в САЩ

Той е изпълнен с увереност, толкова е решителен, заяви селекционерът на Франция по адрес на футболиста на Байерн Мюнхен.
Може би Килиан Мбапе или носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле не ще озарят атаката на Франция на Световното първенство. Вместо това, може да е дискретният и непретенциозен Майкъл Олисе, със златното си първо докосване и опустошителните промени на посоката. Започвайки, когато двукратният шампион Франция се изправи срещу Сенегал на 16 юни в Ню Джърси.
Крилото на Байерн Мюнхен влиза в турнира в отлична форма, след като отбеляза страхотен хеттрик срещу Северна Ирландия в понеделник, с което общият му брой голове достигна седем в 17 мача за „петлите“.
Селекционерът Дидие Дешан изведе на терена първия си избор и именно Олисе се открои най-много в блестящата атака, включваща Мбапе, Дембеле и изгряващата звезда Дезире Дуе.
„Майкъл блести ярко този сезон в Байерн и направи страхотни неща за нас. Той е изпълнен с увереност, толкова е решителен. Освен това, като атакуващ играч, той има и забележителна способност за упорита работа“, каза Дешан за представянето на Олисе.
След две завършвания в наказателното поле на Северна Ирландия, Олисе отправи брилянтен удар в горния ляв ъгъл, след като проби от десния фланг с една от внезапните си смени на посоката.
Той го прави толкова умело и бързо, че това се превръща в негова отличителна черта и помага на 24-годишния футболист да отбележи 22 гола за Байерн този сезон.
Дешан каза, че Олисе го е впечатлил на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Там той бе под ръководството на Тиери Анри - легендата на Франция и Арсенал, а двата гола и петте асистенции на Олисе помогнаха на „петрите“ да стигнат до финала.
Олисе нарече игрите в Париж „най-доброто футболно преживяване в живота ми“, защото те „позволиха на хората да ме опознаят“. Той похвали Анри за това, че е споделил визията си за играта.
Но когато Олисе премина при мъжете, Дешан каза, че му е отнело „четири или пет“ мача, за да покаже истинския си потенциал, защото е бил срамежлив.
„Той не е много изразителен персонаж. По-скоро е интровертен, но е много обаятелен“, обясни Дешан.
Първият гол за националния отбор на Олисе дойде при шестата му изява и демонстрира способностите му, когато той вкара пряк свободен удар в горния ъгъл срещу Хърватия в Лигата на нациите през 2025 г.
Роден в Лондон, Олисе започва професионалната си кариера в Рединг, след като е освободен от Челси и Манчестър Сити. Докато играе за Рединг във втородивизионния Чемпиъншип, той е обявен за млад играч на сезона в Английската футболна лига.
Майкъл се присъединява към отбора от Висшата лига Кристъл Палас през 2021 г. и три сезона с Палас са достатъчни, за да убедят Байерн да го привлече в сделка на стойност 60 милиона евро.
Олисе добавя и голмайсторство към превъзходния си набор от подавания и за два сезона в германския грант е отбелязал 42 гола в 107 мача.
Головете на Олисе отклониха вниманието от поредното посредствено представяне на Мбапе, който също не успя да отбележи в домакинската загуба с 1:2 от Кот д'Ивоар миналия четвъртък.
„Вярно е, че имаше няколко шанса и не беше ефикасен, каза Дешан.
Мбапе има 56 гола за националния отбор и му трябват още два, за да подобри рекорда на Оливие Жиру за Франция.
„Той ми каза, че се въздържа от гол, за да ги запази за терените в САЩ. Това ме устройва“, завърши Дешан с усмивка.