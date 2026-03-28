Димитър Бербатов блесна в шоуто на легендите на Манчестър Юнайтед

Легендите на Манчестър Юнайтед победиха тези на Саутхемптън с 5:3 в зрелищен демонстративен мач на "Сейнт Мерис“, посветен на 50-годишнината от финала за ФА Къп през 1976 година.

В центъра на вниманието бе Димитър Бербатов, който изигра пълни 90 минути и въпреки че не се разписа, остави отлични впечатления. Българинът уцели греда още в началото на срещата, а през второто полувреме пропусна дузпа, която сам спечели.

Въпреки това бившият голмайстор на Висшата лига демонстрира характерната си класа, като се отличи с елегантни отигравания и асистенция при последния гол на "червените дяволи“.

Саутхемптън поведе чрез Лий Барнард, но Фил Бардсли изравни. След почивката Фрейзър Кембъл реализира два гола за обрат, но Барнард отново възстанови равенството за 3:3.

В заключителните минути Дани Уебър и Бардсли донесоха победата на Манчестър Юнайтед, като при последното попадение Бербатов се включи с ключов пас в атаката.

Срещата бе част от честванията на финала за ФА Къп през 1976 година, когато Саутхемптън побеждава Манчестър Юнайтед с 1:0 на „Уембли“.