Димитър Димитров - Херо е новият треньор на Ботев Пд

Димитър Димитров - Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив, съобщиха от клуба.

Един от най-титулуваните български специалисти подписа в понеделник двугодишен договор с "жълто-черните".

Димитров, който е трикратен шампион на България, проведе първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база.

Във вторник (18.11) новият наставник на Ботев ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев“.