Павел Дочев пое отбор от Трета Бундеслига

Павел Дочев намери ново предизвикателство в своята кариера. Българинът е новият треньор на Улм 1846, обявиха официално от клуба. 60-годишният специалист и германците, които са част от трета дивизия, постигнаха съгласие до лятото на 2027 година.

„Футболът на Улм е символ на традиция, страст и ясни ценности – точно това, което търся. Разговорите с ръководството се характеризираха с голямо уважение и споделена визия. Чувствам, че тук може да се изгради нещо специално и съм убеден в качеството на този отбор. Заедно искаме да бъдем успешни“, заяви Дочев след подписването на своя договор.

За Дочев Улм 1846 ще бъде деветият отбор в Германия. Към този момент състава е на 18-о място във временното класиране на Трета Бундеслига с 13 точк