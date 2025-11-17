БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 02:02 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Павел Дочев пое отбор от Трета Бундеслига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Опитният специалист и германците постигнаха съгласие до лятото на 2027 година

Павел Дочев пое отбор от Трета Бундеслига
Снимка: БТА
Слушай новината

Павел Дочев намери ново предизвикателство в своята кариера. Българинът е новият треньор на Улм 1846, обявиха официално от клуба. 60-годишният специалист и германците, които са част от трета дивизия, постигнаха съгласие до лятото на 2027 година.

Футболът на Улм е символ на традиция, страст и ясни ценности – точно това, което търся. Разговорите с ръководството се характеризираха с голямо уважение и споделена визия. Чувствам, че тук може да се изгради нещо специално и съм убеден в качеството на този отбор. Заедно искаме да бъдем успешни“, заяви Дочев след подписването на своя договор.

За Дочев Улм 1846 ще бъде деветият отбор в Германия. Към този момент състава е на 18-о място във временното класиране на Трета Бундеслига с 13 точк

#ФК Улм 1846 #Трета Бундеслига #Павел Дочев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
3
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
6
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Футбол

Конго все по-близо до Мондиал 2026
Конго все по-близо до Мондиал 2026
Млада надежда на Крузейро в полезрението на ЦСКА Млада надежда на Крузейро в полезрението на ЦСКА
Чете се за: 00:47 мин.
Мачът между Германия и Словакия приковава вниманието в световните квалификации Мачът между Германия и Словакия приковава вниманието в световните квалификации
Чете се за: 02:32 мин.
Норвегия лети към световното след перфектни квалификации Норвегия лети към световното след перфектни квалификации
Чете се за: 03:57 мин.
Англия завърши квалификациите със 100%-ов актив и нито един допуснат гол Англия завърши квалификациите със 100%-ов актив и нито един допуснат гол
Чете се за: 01:05 мин.
От българския национален отбор уважиха поклонението пред Стоян Йорданов От българския национален отбор уважиха поклонението пред Стоян Йорданов
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ) Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ