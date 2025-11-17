Конго все по-близо до Мондиал 2026

Демократична република Конго спечели финалния плейоф в зона Африка и запази надежди за класиране на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Тимът оцеля срещу Нигерия след 1:1 в редовното време и 3:2 при дузпите.

За Нигерия от бялата точка сгрешиха Калвин Баси, Моузес Саймън и Семи Ажай. ДР Конго има шанс да играе на световно първенство за пръв път от 1974 година, но за целта трябва да спечели и интерконтиненталния плейоф през март. Нигерийците пък се провалиха в квалификациите за втори пореден шампионат на планетата, след като не участваха и на Мондиал 2022.

В предишния кръг от квалификациите ДР Конго отстрани Камерун след победа с 1:0, а Нигерия елиминира Габон с 4:1 след продължения.

Още в 3-тата минута Франк Ониека даде аванс на Нигерия. Халфът на Брентфорд наказа груба грешка в защитата на ДР Конго.

В 32-ата минута Мешак Елия се разписа за 1:1.

До края на срещата и в продълженията двата състава играха на сигурно и интересните моменти пред двете врати бяха рядкост.

При дузпите Баси и Саймън пропуснаха за Нигерия, но и Самуел Мутусами от ДР Конго се провали. Аксел Туанзебе също стреля слабо, което изравни резултата. Решаващият пропуск направи Семи Ажай от Нигерия, който сбърка при петата дузпа, а след него капитанът Шансел Мбемба хвърли в луда радост съотборниците си от ДР Конго на стадиона в Рабат, Мароко.