БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 02:02 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мачът между Германия и Словакия приковава вниманието в световните квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Германците имат да си връщат на словаците в пресявките за следващото световно първенство.

мачът германия словакия приковава вниманието световните квалификации
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

С нови шест мача продължават квалификациите за световното първенство по футбол в Канада, САЩ и Мексико. Гвоздеят на програмата тази вечер е срещата между Германия и Словакия, която ще стартира от 21:45 часа българско време на „Ред Бул Арена“ в Лайпциг.

Дори само да избегне загубата, Бундестима ще завърши на първо място в групата. Има обаче да си връща на Словакия за загубата с 0:2 като гост на старта на квалификациите. В следващите четири мача Германия записа победи и допусна само един гол в тях. Само един от последните шест мача на Бундестима бе с голове в двете врати и това беше победата над Северна Ирландия с 3:1 на свой терен.

Словакия изкова ценна победа над Северна Ирландия с 1:0 у дома в петък и си осигури поне второто място. Може да заеме и първото, но трябва отново да изненадва германците, което този път ще е доста по-трудно. Словакия остана с празни ръце в пет от последните си шест мача като гост, в които вкара само два гола. С 0:2 пък загуби от Северна Ирландия последната си визита.

Нидерландия ще спечели групата, въпреки че направи две равенства срещу втория в нея Полша. Останалите си пет мача обаче ги спечели без особени затруднения. Изненадващо имаше такива при гостуването си на Литва, което все пак победи с 3:2. Сега пред свия публика се очаква да няма такива проблеми. С 4:0 надви Финландия при последното си домакинство.

Последното място в тази група е за Литва, който така и не записа победа в нея. Стигна до три равенства и четири загуби. Дори Малта е над Литва в класирането. Литовците всъщност вече доста време са без победа и нямат такава при последните си 16 мача.

Програма на мачовете в понеделник:

21:45 ч.

Германия - Словакия
Малта - Полша
Нидерландия - Литва
Северна Ирландия - Люксембург
Черна гора - Хърватия
Чехия - Гибралтар

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Словакия по футбол #национален отбор на Германия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
3
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
6
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Световен футбол

Конго все по-близо до Мондиал 2026
Конго все по-близо до Мондиал 2026
Габриел Магаляеш е освободен от лагера на Бразилия Габриел Магаляеш е освободен от лагера на Бразилия
Чете се за: 01:22 мин.
Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации
Чете се за: 03:07 мин.
Отборът на САЩ победи Парагвай с 2:1 в приятелски мач в Честър (Пенсилвания) Отборът на САЩ победи Парагвай с 2:1 в приятелски мач в Честър (Пенсилвания)
Чете се за: 02:00 мин.
Александър Димитров: Турция няма да ни подцени Александър Димитров: Турция няма да ни подцени
Чете се за: 01:47 мин.
Аржентина надви Ангола в приятелски мач Аржентина надви Ангола в приятелски мач
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ) Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ