Мачът между Германия и Словакия приковава вниманието в световните квалификации

С нови шест мача продължават квалификациите за световното първенство по футбол в Канада, САЩ и Мексико. Гвоздеят на програмата тази вечер е срещата между Германия и Словакия, която ще стартира от 21:45 часа българско време на „Ред Бул Арена“ в Лайпциг.

Дори само да избегне загубата, Бундестима ще завърши на първо място в групата. Има обаче да си връща на Словакия за загубата с 0:2 като гост на старта на квалификациите. В следващите четири мача Германия записа победи и допусна само един гол в тях. Само един от последните шест мача на Бундестима бе с голове в двете врати и това беше победата над Северна Ирландия с 3:1 на свой терен.

Словакия изкова ценна победа над Северна Ирландия с 1:0 у дома в петък и си осигури поне второто място. Може да заеме и първото, но трябва отново да изненадва германците, което този път ще е доста по-трудно. Словакия остана с празни ръце в пет от последните си шест мача като гост, в които вкара само два гола. С 0:2 пък загуби от Северна Ирландия последната си визита.

Нидерландия ще спечели групата, въпреки че направи две равенства срещу втория в нея Полша. Останалите си пет мача обаче ги спечели без особени затруднения. Изненадващо имаше такива при гостуването си на Литва, което все пак победи с 3:2. Сега пред свия публика се очаква да няма такива проблеми. С 4:0 надви Финландия при последното си домакинство.

Последното място в тази група е за Литва, който така и не записа победа в нея. Стигна до три равенства и четири загуби. Дори Малта е над Литва в класирането. Литовците всъщност вече доста време са без победа и нямат такава при последните си 16 мача.

Програма на мачовете в понеделник:

21:45 ч.

Германия - Словакия

Малта - Полша

Нидерландия - Литва

Северна Ирландия - Люксембург

Черна гора - Хърватия

Чехия - Гибралтар