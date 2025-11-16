Англия завърши квалификациите със 100%-ов актив и нито един допуснат гол

Англия спечели с 2:0 като гост на Албания в последния мач от група K на квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 г.

Голове на звездата Хари Кейн в последния четвърт час на двубоя осигуриха пълен актив от 24 точки за "трите лъва", докато албанците са втори с 14 пункта и ще участват в баражите за класиране на финалите догодина.

Англичаните са първият отбор от зона Европа, който не допуска попадение във вратата си в осем световни квалификации.

Сърбия победи трудно след обрат от 0:1 до 2:1 след почивката срещу гостуващия Латвия. Александър Катай и Александър Станкович бяха точни през второто полувреме, след като Владиславс Гутковскис беше извел латвийците напред в резултата в 12-ата минута.

Сърбите са на трета позиция с 13 точки, докато Латвия е на четвърто място с 5 точки.