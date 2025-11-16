БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна се пребори с Исландия за място в плейофите на Мондиал 2026

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Спорт
Голове в заключителните минути помогнаха на "синьо-жълтите" да запазят шансовете си за класиране на световното първенство догодина.

Национален отбор на Украйна по футбол
Снимка: БГНЕС
Украйна се пребори за място в плейофите за класиране на световното първенство по футбол през 2026 г. Селекцията на Сергей Ребров спечели ключовия последен мач в група D срещу Исландия с 2:0 след късни голове на Олександър Зубков и Олексий Хуцуляк. Двубоят се изигра на неутралния "Стадион на полската войска" във Варшава.

Така "синьо-жълтите" запазиха шансове за класиране на Мондиал 2026, след като изпревариха днешния си съперник от второто място в групата с 10 точки, докато исландците имат 7. Франция завърши като победител с 16, след като се наложи с 3:1 при гостуването си на Азербайджан, който остава последен с 1 единствен пункт.

Намиращият се в по-неблагоприятна ситуация преди началото на мача тим на Украйна, постепенно набираше скорост в откриващите минути на сблъсъка. Едва в средата на първата част символичните домакини се разиграха и в 24-ата минута Виктор Циганков навлезе навътре и прати мощен удар от границата на наказателното поле, който разтресе напречния стълб на вратата на Елиас Олафсон.

В 40-ата минута пък Владислав Ванат нанесе първия точен изстрел, след като засече с пета подаване на Юхим Конопля, но исландският страж не изпита затруднения и така двата отбора запазиха нулевото равенство на почивката.

Островитяните можеха да объркат сметките на украинците три минути след подновяването на играта, когато Исак Йоханесон намери непокрития Бринйолфур Уилъмсон на далечната греда, но Анатолий Трубин внимаваше при удара с глава от вратарското си поле.

Украйна си върна предимството през втората част и изглеждаше като по-опасния от двата тима, но в 77-ата минута, при ново статично положение за гостите, Трубин трябваше да спасява "синьо-жълтите". Алберт Гудмундсон центрира от свободен удар, Виктор Палсон се извиси над отбраната на символичните домакини и прати добър удар с глава, но украинският страж показа бързи рефлекси, за да запази мрежата си суха.

В 82-ата минута пък бе ред на Олафсон да се превърне в герой за своя отбор, след като направи страхотно двойно спасяване срещу влезлия като резерва Роман Яремчук.

Само минута по-късно обаче той вече беше безпомощен. След изпълнение на ъглов удар Олексий Хуцуляк отклони кълбото на далечната греда, където Олександър Зубков остана непокрит и най-накрая проби исландската защита, пращайки в екстаз съотборниците си и всички украински привърженици на стадиона.

А в третата минута на добавеното време Хуцуляк сложи точка на спора с лека доза късмет, след като "синьо-жълтите" отнеха топката дълбоко в половината на Исландия, а шутът на дясното крило се отби в тялото на Палсон по пътя към вратата на гостите.

