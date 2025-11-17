Млада надежда на Крузейро в полезрението на ЦСКА

В ЦСКА вече работят по зимната селекция. „Армейците“ са отправили запитване към Луис Фернандо, твърди в социалните мрежи страницата Jornal da Bola" 10. Бразилецът е част от отбора до 20-годишна възраст на местния гранд, а наскоро е бил преотстъпен в третодивизионния Маринга.

Португалските Санта Клара и Лейшоеш, както и от клубове от Саудитска Арабия, също следят ситуацията с крилото. От Крузейро са готови да преотстъпят 20-годишния футболист в друг клуб, както и да го пуснат без трансферна сума. Според информацията бразилците искат да запазят сериозен процент от сумата за евентуален трансфер на Фернандо.