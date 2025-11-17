Христо Стоичков и Красимир Балъков: 17 ноември - Велик ден за България!

Две от легендите на българския футбол Христо Стоичков и Красимир Балъков се върнаха към незабравимия мач срещу Франция (2:1) на "Парк де Пренс".

Днес се навършват 32 години от онзи паметен 17 ноември 1993 година, когато България победи "петлите" и се класира за Мондиал 1994, където завърши на четвъртото място.

"Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!", написа Камата в социалните мрежи.