Христо Стоичков и Красимир Балъков: 17 ноември - Велик ден за България!

Днес се навършват 32 години от деня, в който България победи Франция и се класира за Мондиал 1994.
Две от легендите на българския футбол Христо Стоичков и Красимир Балъков се върнаха към незабравимия мач срещу Франция (2:1) на "Парк де Пренс".
Днес се навършват 32 години от онзи паметен 17 ноември 1993 година, когато България победи "петлите" и се класира за Мондиал 1994, където завърши на четвъртото място.
"Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!", написа Камата в социалните мрежи.
"Днес се навършват 32 години от един от най-запомнящите се дни в българския футбол. На стадион „Parc des Princes“ в Париж националният ни отбор срещу Франция играеше последния си мач от квалификациите за Световното първенство в САЩ ’94 – и победата беше задължителна. През 32-рата минута Франция поведе чрез Ерик Кантона, но само пет минути по-късно Емил Костадинов изравни с прекрасен гол. И в последната, 90-та минута, Костадинов нанесе победния удар – 2:1 за България! Това не беше просто мач. Това беше доказателство за характер, смелост и вяра. Гордеем се с този момент и с всеки български футболист, който го направи възможен", написа и Балъков.