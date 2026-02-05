БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази
Димитър Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи
Слушай новината

Повишаването на административния капацитет на органите на местната власт е абсолютно необходимо, особено в малките общини, за да могат общинските администрации да бъдат полезни на гражданите си и да се намалят грешките и несъответствията, които Сметната палата открива при одитите си.

Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев по време среща с г-жа Изабела Барати, ръководител на мисията на Световната банка, посветена на оценката на административното представяне и капацитет на общините (проект MAPCAF) и проучващ кредитния климат за общините.

Според Главчев това ще позволи на общините да управляват по-ефективно и общинския дълг.

"Одиторите от Сметната палата полагат всички усилия в рамките на компетенциите си да подпомогнат общинските администрации чрез своите одити", посочи той.

През миналата година са извършени 249 финансови одита на годишните финансови отчети на общините за предходната година, през 2026 г. са планирани 251, като общините в България са 265. Отделно са извършени и одити на съответствие на общини, при които се проверява законосъобразността на вземаните решения от общинската администрация. Проверяват се и процесите по поемане, управление и отчитане на общинския дълг, както и реализацията на инвестиционни проекти.

Председателят на Сметната палата посочи два много съществени аспекта на констатирани слабости в работата на общините. Единият е надвишаването на лимит, свързан с дълга според Закона за публичните финанси, според който годишният размер на плащанията по дълга за всяка община за година не може да надвишава 15 процента от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните три години. В някои общини размерът на тези плащания достига 70 процента, като се рефинансират стари дългове с нови и така се получава спирала на задълженията.

Друг сериозен проблем според председателя на Сметната палата е много ниската събираемост на данъците в много общини, което е важен елемент за достигането на по-високи приходи и за спазването на този праг.

В срещата взеха участие и Теодора Бакържиева-Люцканова и Павлина Михайлова – главни одитори-методолози към Кабинета на председателя. Те разясниха и други несъответствия и проблеми, констатирани при одитите във връзка с поемането, управлението и отчитането на общинския дълг, например: лощо управление на общинското имущество, липса на комуникация с местната общност във връзка с целесъобразността на проекти, финансирани със заеми, недостатъчна публичност и прозрачност по отношение на всички дейности, свързани с дълга, поемане на дълг по-късно от 39 месеца след началото на мандата на общинския съвет, нарушения при даване на общински гаранции, формален подход към инвестиционните проекти, при който фокусът е върху усвояването на средства, а не върху резултатите.

#Димитър Главчев #Сметна палата #Световна банка

Последвайте ни

ТОП 24

Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
1
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
2
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
4
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия за поледици в четвъртък
5
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
6
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)

Още от: Политика

НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да изпълзяват изпод бюрата си Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да изпълзяват изпод бюрата си
Чете се за: 06:00 мин.
Димо Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза Димо Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза
Чете се за: 02:12 мин.
Цончо Ганев, "Възраждане": Ограничаването на секциите в Турция е ключово за честни избори Цончо Ганев, "Възраждане": Ограничаването на секциите в Турция е ключово за честни избори
Чете се за: 03:05 мин.
Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България
Чете се за: 03:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург участвал в операцията
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Две земетресения разлюляха Албания Две земетресения разлюляха Албания
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Скандални видеозаписи и от козметично студио в Казанлък
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ,...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ)
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Внимание! Червен код за значителни валежи в областите Смолян и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ