Динко Динев даде само два гейма на еквадорец

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под №5 в схемата българин разгроми във втория кръг Фелипе Гайегос (Еквадор) с 6:1, 6:1 за само 54 минути игра.

22-годишният Динев поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три поредни спечелени гейма. За място на полуфиналите той ще се изправи срещу третия поставен Адхития Ганесан (САЩ).

В надпреварата на двойки Динев и Даниел Филипс (Бермуда) отпаднаха на четвъртфиналите след оспорвана загуба с 2:6, 6:3, 7:10 от вторите поставени Кешав Чопра (САЩ) и Стефан Купър (Великобритания).