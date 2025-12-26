Динко Динев продължава победната си серия на тенис турнира на клей в Анталия

Динко Динев преодоля втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът отстрани в три сета румънеца Стефан Илие Богдан Петре.

21-годишният бургазлия победи с 6:3, 6:7 (8:10), 6:3 и записа втори успех, след като вчера в първия ден на Коледа надви Шу Муто от Япония с 6:3, 7:6(4).

В следващия кръг той ще играе с Драгош Николае Мъдъраш от Швеция, който преодоля с 6:1, 6:0 Рамазан Октай (Турция).



