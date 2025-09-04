Директорът на Софийската опера и балет за гостуването на Загребската опера у нас: Музиката и изкуството сближават народите ни

Акад. Пламен Карталов -директор на Софийската опера е балет коментира за "По света и у нас" гостуването на Загребската опера у нас.

"Посещението на Загребската опера в София е забележително културно и дипломатическо събитие. То е пример за това как операта служи като жив мост между нашите народи и култури, насърчавайки приятелството, разбирателството и споделените ценности. Сърдечно приветстваме Загребската опера в София. Това събитие показва как музиката и изкуството могат да сближат хората на изкуството и народите, създавайки връзки, които надхвърлят думите. Присъствието на Хърватския национален театър в София е от голямо значение за културния обмен и сътрудничество. Ето един истински пример за това как изкуството на операта e дипломация, като мост за приятелство между България и Хърватска. Софийската национална опера и Загребската национална опера дават този жив урок сега, с операта „Ленън“ от Иво Йосипович в София и нашата „Валкюра“ от Рихард Вагнер, която ще представим на оперния фестивал в Загреб на 15 септември тази година", заяви акад. Карталов.