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Дивок Ориги прекрати кариерата си

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Спорт
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Нападателят се отказа от футбола на 31-годишна възраст.

Дивок Ориги
Снимка: БТА
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Дивок Ориги прекрати кариерата си на 31-годишна възраст, съобщи Sky Sports. Нападателят изигра 175 мача за Ливърпул и отбеляза 41 гола, като ще остане завинаги в клубната история с двата гола срещу Барселона за победата на полуфиналите на Шампионската лига по футбол през 2019.

Ориги отбеляза легендарното попадение след подаване по земя от ъглов удар на Трент Алекзандър-Арнолд, с което "червените" оформиха крайното 4:0 и довършиха пълния обрат от три гола пасив. Ливърпул стигна до финал и го спечели с 2:0 срещу Тотнъм, а Ориги вкара втория гол във вратата на Спърс и приключи окончателно интригата в двубоя в испанската столица Мадрид.

Феновете на Ливърпул ще запомнят Ориги и с представянето му срещу градския съперник Евертън, срещу който белгиецът има шест гола в 11 мача.

Ориги пристигна в Ливърпул през 2015 с трансфер от Лил на стойност 12.63 милиона евро и напусна през 2022. Той премина в Милан, преди да се завърне в Англия с екипа на Нотингам Форест. Белгиецът игра за националния отбор на Мондиал 2014 и Евро 2016, записвайки три попадения за родината.

"Имах щастието да спечеля част от най-големите трофеи във футбола", заяви Ориги в ексклузивно интервю за Sky Sports.

"По-важно обаче е, че бях част от исторически моменти. Клубове като Ливърпул винаги са оставяли отпечатък върху световния футбол и винаги ще го правят. Гордея се с това, в което футболът ме превърна. Той начерта цялото ми бъдеще. Не съжалявам за абсолютно нищо и всичко се е случило с причина", каза още белгиецът.

#ПФК Ливърпул #Дивок Ориги

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