Днес се обявяват номинациите за „Оскар“

Тази вечер ще бъдат обявени имената на номинираните за 98-ите награди „Оскар“, а вниманието е насочено към това дали филм на ужасите за първи път може да счупи рекорди на Академията. Номинациите ще бъдат оповестени в 15:30 ч. българско време от водещите „Даниел Брукс“ и „Луис Пулман“.

Фаворит за исторически пробив е вампирската история „Грешници“ на режисьора „Райън Куглър“. Прогнозите са, че филмът може да надмине досегашния рекорд от 14 номинации, постиган единствено от „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „Ла Ла Ленд“. Особено внимание привлича и актьорската игра на „Майкъл Б. Джордан“, който може да получи първата си номинация за „Оскар“.

Сериозен конкурент се очаква да бъде и „Битка след битка“ на „Пол Томас Андерсън“, който също е сред водещите заглавия този сезон и може да събере до 14 номинации.

Тази година наградите „Оскар“ въвеждат и нова категория за кастинг, което допълнително увеличава шансовете на големите фаворити. Очаква се десет филма да бъдат номинирани за „Най-добър филм“, сред които още „Сантиментална стойност“, „Хамнет“ и „Върховният Марти“.

Церемонията по връчването на отличията ще се състои на 15 март в „Театър Долби“ в Лос Анджелис, а водещ отново ще бъде „Конан О’Брайън“.