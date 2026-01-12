БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До 20 януари учениците във Варна ще учат онлайн

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нора Бочева
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Варна е първата област, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те ще влязат в сила тази сряда, а причината е постоянно увеличаващият се брой на заболелите.

Предложението е на здравната инспекция в града и е взето след заседание на Областния щаб за борба с грипа. До 20 януари учениците минават към онлайн обучение.

По данни на Здравната инспекция само през изминалите 7 дни броят на заболелите в град Варна е близо с 770 души. Д-р Каролина Златева ръководи една от най-големите педиатрични практики във Варна. Казва, че само днес болните от грип при нея са 15.

д-р Каролина Златева, педиатър: "При по-малките започва с влошаване на общото състояние, температура, повръщане първият ден. След това остават високата температура, започва суха кашлица, оплакват се от болки в гърлото, а гърлото не е червено. Често ни съобщават за болки в тялото, очите."

От здравната инспекция съобщиха, че през последните дни броят на болните е скочил много рязко. Тестовете показват, че грипът е от тип "А". Няма нито един случай на заболели от тип "В".

проф. д-р Цонко Паунов, директор на РЗИ - Варна: "В момента заболяемостта във Варна е 239 на 10 000, като общо взето, нашата граница е 219 на 100 000, която ние вече сме прехвърлили. Заболяемостта е за сметка на хората между 15 - 29 и 30 - 60 години, там многократно са преминали 99-ия персентил."

От 14 до 20 януари учениците във Варна и областта преминат към онлайн обучение. В болниците се спират свижданията, плановите операции, имунизациите на деца, детските и женските консултации. Всички пациенти и лекари трябва да носят маски. Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол. Лекарите съветват още при появата на първите симптоми, да се търси помощ от специалист.

д-р Каролина Златева, педиатър: "Ако се започне своевременно лечение с лекарство, насочено за грип, усложнения няма. Ако се изтърве този момент, да се започне в 24 часа това лечение, започва суха, дразнеща кашлица. Имаме случаи на ларингити, бронхити."

#грип #онлайн обучение #грипна епидемия #ученици #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
5
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Фалшиви банкноти от 100 евро са засечени в търговската мрежа на Казанлък Фалшиви банкноти от 100 евро са засечени в търговската мрежа на Казанлък
Чете се за: 01:27 мин.
Увиснали железни елемент и мазилка създават опаност по Подбалканския път в района на Гавраилово Увиснали железни елемент и мазилка създават опаност по Подбалканския път в района на Гавраилово
Чете се за: 02:17 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
Все повече доброволци помагат на животните на улицата Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията по тротоарите на столицата 20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията по тротоарите на столицата
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
До 20 януари учениците във Варна ще учат онлайн До 20 януари учениците във Варна ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ