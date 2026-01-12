Увиснали железни елементи и мазилка създават опасност по Подбалканския път в района на Гавраилово

Надлез над Подбалканския път София – Бургас в района на село Гавраилово създава опасност за преминаващите камиони заради увиснали железни елемент и мазилка. За това алармираха от Европейския център за транспортни политики. От там допълват, че ще отнесат проблема до Агенция "Пътна инфраструктура" и Министерство на регионалното развитие, защото това не е първият сигнал, който е подаван за компрометирани части на това съоръжение.

Според местни хора само за ден три камиона са претърпели щети по ремаркетата.

Правените опити за ремонт с мрежа в момента задържат част от парчетата мазилка, които са паднали върху линейка с пациент, а според експертите самата мрежа не може да се ползва за такова укрепване, тъй като тя е за асфалтовото покритие.

Снимки: Европейски център за транспортни политики

Днес бяха констатирани и опасно широки фуги по горната част на мостовото съоръжение.