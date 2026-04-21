БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:17 мин.
Чете се за: 02:57 мин.
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Запази

Кремъл планира да спре доставките на петрол от Казахстан към Германия по тръбопровода "Дружба" от 1 май

сащ удължи изключението покупка руски петрол
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден, в сравнение с първите месеци на годината. Данните са базирани на източници на Ройтерс и на изчисления на агенцията.

Сред причините за спада са зачестилите украински атаки по нефтени бази и хранилища. Отново по информация на Ройтерс Кремъл планира да спре доставките на петрол от Казахстан към Германия по тръбопровода "Дружба", като мярката ще влезе в сила от 1 май. Казахстан и Германия са уведомени за планираните промени, твърди Москва.

Според Кремъл възобновяването на доставките на петрол към Унгария и Словакия по "Дружба" зависят изцяло от Украйна. В технологично отношение Русия е готова, ако Киев спре шантажа си, заяви говорителят на Кремъл - Дмитрий Песков.

По време на пресконференция лидерът на партия ТИСА, която спечели изборите в Унгария - Петер Мадяр прикани украинския президент Володимир Зеленски да отвори "Дружба".

Петролопроводът беше извън строя от януари след няколко атаки по съоръжението. Заради спирането на петрола по него Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. А Будапеща наложи вето на заем от 90 млрд. евро за Украйна. По информация на агенция Блумбърг е възможно още днес по "Дружба" да потече петрол.

#намалял добив #войната в Украйна #нефт #Русия #Казахстан #петрол

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ