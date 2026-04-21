Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки

Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден, в сравнение с първите месеци на годината. Данните са базирани на източници на Ройтерс и на изчисления на агенцията.

Сред причините за спада са зачестилите украински атаки по нефтени бази и хранилища. Отново по информация на Ройтерс Кремъл планира да спре доставките на петрол от Казахстан към Германия по тръбопровода "Дружба", като мярката ще влезе в сила от 1 май. Казахстан и Германия са уведомени за планираните промени, твърди Москва.

Според Кремъл възобновяването на доставките на петрол към Унгария и Словакия по "Дружба" зависят изцяло от Украйна. В технологично отношение Русия е готова, ако Киев спре шантажа си, заяви говорителят на Кремъл - Дмитрий Песков.

По време на пресконференция лидерът на партия ТИСА, която спечели изборите в Унгария - Петер Мадяр прикани украинския президент Володимир Зеленски да отвори "Дружба".

Петролопроводът беше извън строя от януари след няколко атаки по съоръжението. Заради спирането на петрола по него Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. А Будапеща наложи вето на заем от 90 млрд. евро за Украйна. По информация на агенция Блумбърг е възможно още днес по "Дружба" да потече петрол.