"Добре дошли във вашия гняв" - Massive Attack закриха Sofia Live Festival с послания за по-справедлив свят

С послания, изписани на чист български език, Massive Attack закри третата и най-посетена вечер на Sofia Live Festival (SLF), състоял се между 27 и 29 юни на Vidas Art Arena в Борисовата градина.

Послания от типа на „Добри дошли във вашия гняв“ бяха изписвани по време на песните, а на екрана зад групата излизаха портрети на актуални политически лидери като Путин и Тръмп.

Освен музикалното, звуковото и визуалното преживяване, публиката този път резонира напълно и със социално-активистките послания, с които групата отдавна се противопоставя на агресиите срещу Украйна и Палестина, както и на глобалните центрове на власт, за които производството и търговията с оръжия са приоритет.

В допълнение към политическите си, послания за Близкия изток, Massive Attack отправи и остри критики към изменението на климата, корпоративната експлоатация и глобалните несправедливости. Изпълнението потвърди репутацията на групата като артистичен и активистки глас в борбата за по-справедлив свят. Концертът остави силно впечатление у присъстващите, не само заради музиката, но и заради смелостта и последователността, с които Massive Attack отстояват своите виждания“, коментират от екипа на фестивала.

"Собрв Британско трип-хоп дуо от Бристoл идва у нас за трети път, след 2010 и 2014 г., като този път София бе част от турне, започнало на 1 юни 2025 г. в O2 Arena, в Лондон, и преминаващо през най-големите европейски и американски сцени. След София, Робърт Дел Ная и Грант Маршал продължават в Полша, Гермаия, Словакия Белгия.

Концертите са със специалното участие на родената през 1963 г. шотландска певица и авторка на песни Елизабет Фрейзър (бивша вокалистка на Cocteau Twins и This Mortal Coil), както и 74-годишния Хорейс Енди, реге текстописецът и певец, станал популярен със своя глас и с хитове като Government Land, You Are My Angel, Skylarking и кавъра на песента Ain't No Sunshine.

Преди Massive Attack, сцената бе за българската група Ali, колегите от южен Лондон от Shame и Майкъл Киуанука, чиито албум Home Again стана златен във Великобритания, докато вторият му албум Love & Hate дебютира на върха на класациите.

Откриващият ден на Sofia Live Festival поставиха The Horrors и кулминацията на вечерта – Джеймс Бей. С широката си усмивка, невероятна енергия и сменяйки десетина китари, той не спираше да комуникира с феновете, сочейки хора от тълпата, с която създаде топъл, интимен контакт, коментират от фестивала.

„И докато магията се разгръщаше нота по нота, малко преди края, проливен летен дъжд се изсипа над хилядите щастливи, пеещи и усмихнати хора. Но дори и той не ги спря да танцуват до последния риф на Hold back the river, с който Бей, мокър, танцуващ и с още по-широка усмивка завърши първото си шоу в България“, разказват от SLF.

Вторият ден бе за базирания в Лос Анджелис колектив Nofun - деветима артисти, израснали на различни места, обединени от любовта си към музиката и духа на бунта, последвани от лондонския рапър Джеши и хип-хоп дуото Джоуи Валънс & Брий. Вечерта завърши с шоуто на Molchat Doma.