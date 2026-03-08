Добруджа надви десетима от Берое с гол на резервата Георги Трифонов.

Добруджа победи Берое с минималното 1:0 в мач от 25-ия кръг на Първа лига. Появилият се на почивката Георги Трифонов отбеляза победния гол.

Първата по-интересна ситуация в срещата на стадион "Дружба" в Добрич дойде в 20-ата минута. Франсиско Варела бе изгонен с директен червен картон за шпагат в краката на Ивайло Михайлов. При последвалия пряк свободен удар дойдоха и двата точни удара през първото полувреме. Хауме Валенс Кардел се справи с изстрели с глава на капитана Венцислав Керчев и Джонатан Уртадо.

След почивката домакините продължиха да атакуват. Ивайло Михайлов стреля от движение, но ударът му се отби от дясната греда.

Футболистите в жълто заслужено откриха резултата в 64-ата минута. Хауме Валенс Кардел не успя да улови центриране от ъглов удар и Георги Трифонов оформи крайния резултат от непосредствена близост. Така той реализира дебютния си гол в елита на българския футбол.

Добруджа се изкачи до 12-ото място в класирането с актив от 25 пункта. Берое остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 19 точки.