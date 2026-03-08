БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добруджа надви десетима от Берое с гол на резервата Георги Трифонов

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Нападателят се появи на почивката и отбеляза дебютния си гол в елита на българския футбол.

Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Добруджа победи Берое с минималното 1:0 в мач от 25-ия кръг на Първа лига. Появилият се на почивката Георги Трифонов отбеляза победния гол.

Първата по-интересна ситуация в срещата на стадион "Дружба" в Добрич дойде в 20-ата минута. Франсиско Варела бе изгонен с директен червен картон за шпагат в краката на Ивайло Михайлов. При последвалия пряк свободен удар дойдоха и двата точни удара през първото полувреме. Хауме Валенс Кардел се справи с изстрели с глава на капитана Венцислав Керчев и Джонатан Уртадо.

След почивката домакините продължиха да атакуват. Ивайло Михайлов стреля от движение, но ударът му се отби от дясната греда.

Футболистите в жълто заслужено откриха резултата в 64-ата минута. Хауме Валенс Кардел не успя да улови центриране от ъглов удар и Георги Трифонов оформи крайния резултат от непосредствена близост. Така той реализира дебютния си гол в елита на българския футбол.

Добруджа се изкачи до 12-ото място в класирането с актив от 25 пункта. Берое остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 19 точки.

Свързани статии:

Първа лига: Добруджа - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Добруджа надви десетима от Берое с гол на резервата Георги Трифонов.
#Берое #Добруджа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
3
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Иран избира нов лидер до часове?
5
Иран избира нов лидер до часове?
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Футбол

Първа лига: Добруджа - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Спомен за Георги Велинов Спомен за Георги Велинов
Чете се за: 00:57 мин.
Хулио Веласкес: Четири отбора ще решат битката за титлата в Първа лига Хулио Веласкес: Четири отбора ще решат битката за титлата в Първа лига
Чете се за: 02:40 мин.
Валери Божинов: В Италия и България имаше футболисти, които пушеха и пиеха, но пак печелеха Валери Божинов: В Италия и България имаше футболисти, които пушеха и пиеха, но пак печелеха
Чете се за: 02:15 мин.
Димитър Митов и Абърдийн приключиха за Купата на Шотландия Димитър Митов и Абърдийн приключиха за Купата на Шотландия
Чете се за: 00:37 мин.
Християн Петров се появи като резерва при победа на Хееренвеен в Ередивизи Християн Петров се появи като резерва при победа на Хееренвеен в Ередивизи
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ