Добруджа привлича нападател от Марица Пловдив

Футболният елитен Добруджа привлече в редиците си нападателя Георги Трифонов от състава на Марица Пловдив.

Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев Пловдив и има 4 мача за първия отбор на „канарчетата“. В кариерата си е играл още за Крумовград и Марица Пловдив. Също така е бил част от юношеските национални гарнитури на България U17 и U19.

През този полусезон Трифонов е голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 гола и 11 асистенции, а през сезон 2024/2025 записа общо 21 попадения и 15 асистенции във всички турнири.