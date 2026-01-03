Добруджа се подсили с централен нападател

Отборът на Добруджа има нов централен нападател. Това е Валду Те, който вече подписа с клуба.

От Добруджа допълват, че Те има сериозен международен опит, като през годините е играл в различни първенства в Португалия, както и извън страната.

Кариерата му преминава още през шампионатите на Япония, Китай, Малайзия и Либия, където е бил част от професионални отбори. За последно защитава цветовете на SU Sintrense (Португалия).

Новината идва след като в края на миналата година Добруджа се раздели с няколко футболисти и страши треньора Атанас Атанасов.