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Документална изложба, посветена на 150 години от Априлското въстание, ще бъде открита в сливенската регионална библиотека

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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документална изложба посветена 150 години априлското въстание открита сливенската регионална библиотека
Снимка: БТА
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Гостуващата възпоменателна документална изложба „За свободата на един народ“, посветена на 150 години от Априлското въстание, ще бъде открита на 14 октомври в Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен. Това съобщиха от културната институция.

Изложбата е организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“ – София. Тя включва над 130 документа, представени на 23 пана, сред които писма, телеграми, възвания, протоколи и фотографии, проследяващи подготовката, хода и потушаването на въстанието, както и последиците от него. Експозицията ще бъде представена от доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека.

В централното фоайе на Регионалната библиотека ще бъде показана и част от изложбата „Априлското въстание във II Сливенски революционен окръг – хронология на подвига“, подготвена от библиотеката и Държавния архив в Сливен. Чрез снимки, книги и архивни документи тя представя събитията и участниците във въстанието в региона, сред които Иларион Драгостинов, Георги Икономов, Стоил войвода и Таню войвода. Изложбата „За свободата на един народ“ може да бъде разгледана до 29 октомври включително, всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа.

#сливенска регионална библиотека #150 години #документална изложба #Априлското въстание

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