Българинът и неговите съотборници отстраниха Шелбърн във втория по сила турнир.

Доминик Янков и Риека продължават към плейофите в Лига Европа
Снимка: БТА
Доминик Янков и Риека си осигуриха място в плейофите на Лига Европа. Българинът и неговите съотборници отказаха Шелбърн при визитата си след 3:1. Хърватите отстъпиха на свой терен с 1:2, но надвиха ирландците на реванша с Дъблин и след 4:3, за да продължат напред.

Полузащитникът не влезе в игра и изгледа мача от резервната скамейка.

Тони Фрук откри резултата за Риека в 33-тата минута, а Тиаго Данташ удвои в 72-рата минута.

Шелбърн се върна в мача с попадение от дузпа на Адемипо Одубеко четири минути преди края.

Двубоят вървеше към продължения, но минута преди края Анте Орец вкара трети гол и класира Риека в следващата фаза, където очаква победителя от сблъсъка ПАОК - Волфсбергер.

