Доминик Янков и Риека продължават към плейофите в Лига Европа

Българинът и неговите съотборници отстраниха Шелбърн във втория по сила турнир.
Доминик Янков и Риека си осигуриха място в плейофите на Лига Европа. Българинът и неговите съотборници отказаха Шелбърн при визитата си след 3:1. Хърватите отстъпиха на свой терен с 1:2, но надвиха ирландците на реванша с Дъблин и след 4:3, за да продължат напред.
Полузащитникът не влезе в игра и изгледа мача от резервната скамейка.
Тони Фрук откри резултата за Риека в 33-тата минута, а Тиаго Данташ удвои в 72-рата минута.
Шелбърн се върна в мача с попадение от дузпа на Адемипо Одубеко четири минути преди края.
Двубоят вървеше към продължения, но минута преди края Анте Орец вкара трети гол и класира Риека в следващата фаза, където очаква победителя от сблъсъка ПАОК - Волфсбергер.