Донарума: Нямах търпение да се присъединя към Манчестър Сити

Вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума заяви, че мениджърът на "гражданите“ Хосеп Гуардиола е една от причините за желанието му да се присъедини към отбора.

Манчестър Сити обяви трансфера на 26-годишния италианец от ПСЖ на 2 септември. Той подписа договор за пет сезона - до 2030 г.

"През последните дни бях притеснен за ситуацията си, но продължих да тренирам добре. Честно казано, нямах търпение да се присъединя към Манчестър Сити, защото те наистина ме искаха, Гуардиола ме искаше. Мога само да се гордея, че се присъединих към такъв клуб. Много съм щастлив“, цитира думите на Донарума журналистът Джанлука Ди Марцио.

Донарума играе за ПСЖ от 2021 г. Той е изиграл 161 мача, допуснал е 156 гола и е запазил 56 сухи мрежи. Като част от парижани, вратарят стана 4-кратен шампион на Франция, спечели два пъти Купата на Франция и три пъти Суперкупата. Миналия сезон отборът спечели Шампионската лига.