7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Дончич и ЛеБрон в режим "свръххора“: 60 точки на словенската суперзвезда изстреляха Лейкърс към нов успех в Маями

Словенецът блесна с 9 тройки, а ЛеБрон Джеймс записа трипъл-дабъл в историческа вечер за ветерана

Лос Анджелис Лейкърс постигна впечатляваща победа със 134:126 като гост на Маями Хийт, а в центъра на всичко бе феноменалното представяне на Лука Дончич.

Словенската суперзвезда изигра един от най-силните мачове в кариерата си, реализирайки 60 точки при изключителна ефективност – 18/30 от игра, 9/17 от тройката и 15/19 от наказателната линия. Към това той добави 7 борби, 3 асистенции и 5 отнети топки.

Лейкърс пристигнаха в Маями в ранните часове на деня след тежка серия от мачове и изглеждаше логично да спестят сили, но вместо това демонстрираха характер и форма, които ги утвърждават като един от най-опасните отбори в момента. Успехът бе осми пореден за тима и 11-и в последните 12 срещи.

Дончич пое нещата в свои ръце след почивката, когато отбеляза 39 точки - 19 в третата и 20 в последната част, за да обърне развоя на срещата в полза на гостите.

Силен мач направи и ЛеБрон Джеймс, който завърши с трипъл-дабъл през 19 точки, 15 борби и 10 асистенции. 41-годишният ветеран изравни легендата Робърт Париш по брой изиграни мачове в редовния сезон (1611) и вече е на прага на нов рекорд.

Остин Рийвс също допринесе с 18 точки, а тимът показа отличен баланс и енергия, въпреки натоварената програма.

В последните осем мача Дончич е в изумителна форма, със средни показатели от над 40 точки, почти 9 борби и над 7 асистенции на среща, което отново го вкарва сериозно в разговорите за наградата за Най-полезен играч (MVP).

С тази серия Лос Анджелис Лейкърс се утвърждава на третото място в Западната конференция и изглежда все по-опасен фактор в битката за титлата.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Рецитал на Лука Дончич при успеха на Лейкърс над Хюстън
