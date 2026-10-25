Донски ще си партнира с поляк на "Чалънджър" в Сеул

Александър Донски ще участва на турнира от сериите "Чалънджър 125" на твърда настилка в Сеул (Република Корея) с награден фонд 225 хиляди долара.

Българинът и Давид Поляк (Чехия) ще участват в надпреварата на двойки, а първите им съперници ще бъдат Каито Уесуги (Япония) и Тиймен Лооф (Нидерландия).

На единично Донски, който беше поставен под номер 7, допусна поражение в първия кръг на квалификациите. Той загуби от представителя на домакините Юн-сон Чун с 3:6, 4:6 за 77 минути на корта.