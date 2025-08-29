Досъдебно производство за повреждане на чуждо имущество се води срещу директорката на НАП - Велико Търново

От Районната прокуратура във Велико Търново потвърдиха за БНТ, че е образувано досъдебно производство за повреждане на чуждо имущество срещу директорката на Териториалната дирекция на НАП Хрисимира Витанова.

Вчера сутринта тя е потрошила с бухалки предното стъкло и заден стоп на автомобил на дистрибутор на храни, който бил паркиран пред гаража на дома ѝ във Велико Търново.

Сигналът за случая е подаден от шофьора на изпочупената кола, който потърсил съдействие от полицията.

От държавното обвинение подчертаха, че инцидентът е станал извън работното време на Витанова и по никакъв начин не засяга служебното ѝ положение и задължения.

На този етап нито от полицията, нито от Районната прокуратура потвърждават материалите по досъдебното производство да са докладвани на главния прокурор.