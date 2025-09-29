"ДПС - Ново начало" иска промени в Наказателния кодекс за превенция на сексуални посегателства при децата

Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на задължението на държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия, посочват в прессъобщение от "ДПС - Ново начало".

Партията ще иска промяна в Наказателния кодекс.