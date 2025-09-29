БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"ДПС - Ново начало" иска промени в Наказателния кодекс за превенция на сексуални посегателства при децата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
дпс ново начало иска промени наказателния кодекс превенция сексуални посегателства децата
Слушай новината

Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на задължението на държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия, посочват в прессъобщение от "ДПС - Ново начало".

Партията ще иска промяна в Наказателния кодекс.

"Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова "ДПС - Ново начало" внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години. С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности", се казва още в позицията.

#ДПС- Ново начало #сексуално посегателство

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Политика

Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари
Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме промяната“
Чете се за: 02:27 мин.
Румен Петков: Пеевски за ПП-ДБ е като слънцето и въздуха Румен Петков: Пеевски за ПП-ДБ е като слънцето и въздуха
Чете се за: 02:52 мин.
Ще стане ли Асен Василев лидер на "Продължаваме промяната"? Ще стане ли Асен Василев лидер на "Продължаваме промяната"?
Чете се за: 00:42 мин.
Румен Христов: Радев е инициаторът на напрежението в отношенията му с Борисов Румен Христов: Радев е инициаторът на напрежението в отношенията му с Борисов
Чете се за: 03:30 мин.
Александър Симидчиев: Имаме общи цели и работим абсолютно синхронно Александър Симидчиев: Имаме общи цели и работим абсолютно синхронно
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол...
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Сняг до края на седмицата - вижте къде Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Черешопроизводители в Кюстендилско още чакат компенсации за...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ