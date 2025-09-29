"ДПС - Ново начало" иска промени в Наказателния кодекс за превенция на сексуални посегателства при децата

Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на задължението на държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия, посочват в прессъобщение от "ДПС - Ново начало".
Партията ще иска промяна в Наказателния кодекс.
"Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова "ДПС - Ново начало" внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години. С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности", се казва още в позицията.