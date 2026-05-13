ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая “Петрохан”

Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“ предложи да бъде създадена в НС, ПГ на ДПС. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Според вносителите случаят „Петрохан“ надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук.

Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите.