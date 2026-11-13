ДПС с предложения по данъчните закони и призив да не се отнемат социални права на личните асистенти.

Атидже Вели- ДПС: "Предлагаме отпадане на текстовете за домашната ракия. За такса битови отпадъци - предлагаме да няма шоково поскъпване. За ДДС за предприемчивите хора при продажба на жилище предлагаме да отпадне тази регистрация по ДДС. Ще предложим данък уикенд да се запази на същата ставка. Предлагаме изменение на старт ъп компаниите. За данъчното облекчение на децата: предлагаме да бъдат улеснени родителите и мярката да бъде достъпна до всеки един. Всичко да бъде в данъчната декларация. По темата за личните асистенти - само вчера получих над 30 становища от възмутени родители. ДПС сме против отнемане на тези социални права по толкова позорен и унизителен начин."