БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се премахва ограничението за разкриване на изборни секции в страни извън ЕС внесе ПГ на ДПС още в първия пленарен ден от работата на 52-рото Народно събрание.

В мотивите си вносителите припомнят, че с измененията в Изборния кодекс на 27 февруари 2026 г. бяха направени съществени ограничения в режима на образуване на секции извън страните от ЕС.

Още при гласуването на тези текстове категорично се противопоставихме срещу приемането им, като изразихме становището на ДПС, че това ограничение е дискриминационно и противоконституционно, и води до фактическо лишаване от конституционно закрепеното право на всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас, независимо къде по света се намира, посочват от партията в мотивите си.

От ДПС още тогава обърнаха внимание на възмущението на българските общности, живеещи в Република Турция, Обединено Кралство Великобритания и САЩ срещу приемането на тези дискриминационни текстове.

На парламентарните избори на 19 април 2026 г., въпреки че бяха депозирани хиляди заявления за откриване на секции в редица държави извън ЕС, секции за гласуване не бяха открити, заради ограничението в Изборния кодекс.

С настоящия законопроект предлагаме отпадане на това дискриминационно и противоконституционно ограничение на политическите права на българските граждани като възстановяваме реда за образуване на секции извън ЕС, действащи преди приемане на ограниченията, се казва в мотивите към законопроекта, внесен от ДПС.

#изменения в закона #Изборен кодекс #ДПС

Последвайте ни

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
2
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
4
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във Виена
5
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци
6
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Политика

“Демократична България” внася 6 законопроекта и един проект за решение на старта на новия парламент
“Демократична България” внася 6 законопроекта и един проект за решение на старта на новия парламент
Кой е 241-вият депутат в новия парламент? Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Карлово решава с референдум ще има ли завод за барут край село Иганово Карлово решава с референдум ще има ли завод за барут край село Иганово
Чете се за: 01:10 мин.
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
6113
Чете се за: 00:30 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
6819
Чете се за: 01:25 мин.
Коя е Михаела Доцова? Коя е Михаела Доцова?
8902
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е 241-вият депутат в новия парламент? Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Багер затрупа с пръст работник в Бургас Трагичен инцидент: Багер затрупа с пръст работник в Бургас
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял 22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
Чете се за: 01:25 мин.
Политика
Изплащането на пенсиите започва на 7 май
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Зимата се завърна в Румъния, в повечето планински населени места...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ