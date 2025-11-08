Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре

Без предприемане на спешни мерки от страна на правителствотоживотът на предприятието "Лукойл" е „предизвестен“. Това коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ Драгомир Стойнев от БСП. По думите му рафинерията в Бургас е на ръба да спре работа на 21 ноември.

Стойнев подчерта необходимостта от назначаване на особен управител на рафинерията „Лукойл“ заради санкциите срещу руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Има един възможен сценарий и това е наистина да имаме особен управител и поради тази причина трябваше да се промени законът. Следователно вчера се взе решение. Не бих казал, че е заради тази прословута швейцарска компания — в крайна сметка на всички беше ясно, че зад нея стои руско влияние,“ каза Стойнев.

Според него, при наличието на санкции върху двете големи компании „Лукойл“ и „Роснефт“, българското правителство е трябвало да предприеме мерки:

При положение, че има санкции върху двете огромни компании, българското правителство трябваше да предприеме някакви действия, защото ако не правехме нищо, на 21 ноември лека по лека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре. Банките вече отказват — остана само една българска банка, която работи с „Лукойл“. Тоест смъртта е предизвестена.“

По думите му, българското правителство е задължено да предприеме конкретни действия за управление на компанията, като се гарантира националният интерес и стабилността на енергийния сектор.

"Трябва да имаме дерогация, ако докажем, че не се насочват средства към Москва. В Германия „Роснефт“ се управлява от държавата от 2022 г. и затова те не получиха санкции", коментира Драгомир Стойнев.

По думите му ако президентът Румен Радев наложи вето, ситуацията ще стане критична.

Той допълни, че българското правителство е забранило износа на дизел и авиационно гориво, за да гарантира сигурността на потребителите и бизнеса в страната, като подчерта необходимостта от дерогация и лицензиране на рафинерията при спазване на санкциите срещу Русия.