Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея

У нас
В началото на следващата година ще бъде представен план за оптимизация в МВР, заяви той

В началото на следващата година ще бъде представен план за оптимизация в МВР, каза днес министър Даниел Митов, но това ще бъде добре обмислено.

Министърът каза това в контекст на упреците, че публичната администрация е прекалено раздута. В последните 15 години съставът на МВР е намален с 12 хиляди души, добави Митов, а отговорностите са се увеличавали.

Даниел Митов, министър на вътрешните работи: Оптимизации могат да се правят и ще бъдат правени, но приказки от типа, че имаме най-голям брой полицаи на глава от населението се говорят от хора, които нямат идея какво приказват. Когато в една институция са концентрирани толкова отговорности, няма как и това министерство да няма нужда и от хора, които да работят по всяка едно то тези направления. Пак повтарям оптимизации могат да се правят и ще има, но те трябва да се правят внимателно, за да не се оголи капацитета по различни направления.

