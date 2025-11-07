Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея

В началото на следващата година ще бъде представен план за оптимизация в МВР, заяви той
В началото на следващата година ще бъде представен план за оптимизация в МВР, каза днес министър Даниел Митов, но това ще бъде добре обмислено.
Министърът каза това в контекст на упреците, че публичната администрация е прекалено раздута. В последните 15 години съставът на МВР е намален с 12 хиляди души, добави Митов, а отговорностите са се увеличавали.
Даниел Митов, министър на вътрешните работи: Оптимизации могат да се правят и ще бъдат правени, но приказки от типа, че имаме най-голям брой полицаи на глава от населението се говорят от хора, които нямат идея какво приказват. Когато в една институция са концентрирани толкова отговорности, няма как и това министерство да няма нужда и от хора, които да работят по всяка едно то тези направления. Пак повтарям оптимизации могат да се правят и ще има, но те трябва да се правят внимателно, за да не се оголи капацитета по различни направления.