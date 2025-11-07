Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея

В началото на следващата година ще бъде представен план за оптимизация в МВР, каза днес министър Даниел Митов, но това ще бъде добре обмислено.

Министърът каза това в контекст на упреците, че публичната администрация е прекалено раздута. В последните 15 години съставът на МВР е намален с 12 хиляди души, добави Митов, а отговорностите са се увеличавали.