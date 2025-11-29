БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Драма в последната обиколка извади Никола Цолов от подиума в дебютния му спринт във Формула 2

Спорт
Българският пилот бе избутан извън пистата на два пъти в заключителните мигове от спринта на Гран при на Катар.

никола цолов бърз първия ден тестовете бахрейн
Снимка: Спас Генев/spasgp.com
Никола Цолов направи отлично каране, но не успя да спечели първия си подиум в дебютното си състезание във Формула 2. Българският състезател на Кампос Рейсинг бе избутан на два пъти от пистата в последната обиколка и финишира на десетата позиция в спринта на Гран при на Катар.

Цолов записа седми резултат в квалификациите, а обърнатата решетка за спринта му позволи да стартира от четвъртото място. Българинът се възползва и още в първия завой изпревари Рафаел Виягомес (Мексико, Ван Амерсфорт Рейсинг), заемайки третото място.

Лидерите Ричард Фершор (Нидерландия, MP Motorsport) и Йозуа Дюрксен (Парагвай, AIX Racing) се откъснаха, но колоната бе сближена при поява на автомобил на сигурността в 15-ата обиколка. Промени след рестарта нямаше и Цолов остана трети, продължавайки да върти стабилни обиколки в Лусаил.

В последната обиколка обаче имаше нов рестарт след автомобил на сигурността и Виягомес бе свръх агресивен, избутвайки Цолов извън пистата в директна битка за третото място. Това смъкна българина с няколко позиции и по-късно той отново бе блокиран, за да се смъкне до десето място.

Фершор спечели състезанието с 0.9 секунди пред Дюрксен, а Виягомес зае последното място на подиума преди прегледа на изпреварването срещу Цолов от стюардите и рейс контрола.

