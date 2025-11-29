Драма в последната обиколка извади Никола Цолов от подиума в дебютния му спринт във Формула 2

Никола Цолов направи отлично каране, но не успя да спечели първия си подиум в дебютното си състезание във Формула 2. Българският състезател на Кампос Рейсинг бе избутан на два пъти от пистата в последната обиколка и финишира на десетата позиция в спринта на Гран при на Катар.

Цолов записа седми резултат в квалификациите, а обърнатата решетка за спринта му позволи да стартира от четвъртото място. Българинът се възползва и още в първия завой изпревари Рафаел Виягомес (Мексико, Ван Амерсфорт Рейсинг), заемайки третото място.

Лидерите Ричард Фершор (Нидерландия, MP Motorsport) и Йозуа Дюрксен (Парагвай, AIX Racing) се откъснаха, но колоната бе сближена при поява на автомобил на сигурността в 15-ата обиколка. Промени след рестарта нямаше и Цолов остана трети, продължавайки да върти стабилни обиколки в Лусаил.

В последната обиколка обаче имаше нов рестарт след автомобил на сигурността и Виягомес бе свръх агресивен, избутвайки Цолов извън пистата в директна битка за третото място. Това смъкна българина с няколко позиции и по-късно той отново бе блокиран, за да се смъкне до десето място.

Фершор спечели състезанието с 0.9 секунди пред Дюрксен, а Виягомес зае последното място на подиума преди прегледа на изпреварването срещу Цолов от стюардите и рейс контрола.