Дреймънд Грийн предвижда раздяла между Стив Кър и Голдън Стейт

Бъдещето на наставника на Уориърс е под въпрос след ранното отпадане от плей-ин турнира в НБА
Ветеранът на Голдън Стейт Уориърс Дреймънд Грийн изрази сериозни съмнения относно бъдещето на старши треньора Стив Кър начело на тима, след като отборът не успя да се класира за плейофите в Националната баскетболна асоциация.
"Воините“ отпаднаха още в плей-ин турнира след загуба от Финикс Сънс със 96:111, което се оказа втори подобен неуспех за последните три сезона. След срещата самият Кър призна, че ще обмисли внимателно следващите си стъпки в идните седмици.
Грийн, който е неизменна част от състава на Голдън Стейт още от идването на Кър през 2014 година, сподели в своя подкаст, че очаква раздяла между двете страни.
"Надявам се да ни бъде треньор и догодина. Но ако трябва да съм честен – мисля, че няма да бъде. Просто такова е усещането ми. Почувствах, че това е краят“, заяви крилото.
След последния мач Кър остана на паркета за разговор с Грийн и другия лидер на тима Стеф Къри, като думите му.
"Не знам какво ще се случи, но ви обичам. Благодаря ви“ подсилиха спекулациите около бъдещето му.
Стив Кър е един от най-успешните треньори в историята на Голдън Стейт, като в рамките на 12 сезона изведе отбора до четири титли в НБА и още два финала. През сезон 2015/16 тимът постави рекорд за най-много победи в редовния сезон (73), а през 2022 година Кър бе включен сред 15-те най-велики треньори в историята на лигата.
Освен клубните си успехи, той изведе националния отбор на САЩ до златен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.
Въпреки впечатляващото му наследство, настоящата ситуация в Голдън Стейт поставя под съмнение дали успешната ера на Кър начело на тима няма да достигне своя край още това лято.