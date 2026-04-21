Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

Бъдещето на наставника на Уориърс е под въпрос след ранното отпадане от плей-ин турнира в НБА

Дреймънд Грийн предвижда раздяла между Стив Кър и Голдън Стейт
Снимка: AP Photo
Ветеранът на Голдън Стейт Уориърс Дреймънд Грийн изрази сериозни съмнения относно бъдещето на старши треньора Стив Кър начело на тима, след като отборът не успя да се класира за плейофите в Националната баскетболна асоциация.

"Воините“ отпаднаха още в плей-ин турнира след загуба от Финикс Сънс със 96:111, което се оказа втори подобен неуспех за последните три сезона. След срещата самият Кър призна, че ще обмисли внимателно следващите си стъпки в идните седмици.

Грийн, който е неизменна част от състава на Голдън Стейт още от идването на Кър през 2014 година, сподели в своя подкаст, че очаква раздяла между двете страни.

"Надявам се да ни бъде треньор и догодина. Но ако трябва да съм честен – мисля, че няма да бъде. Просто такова е усещането ми. Почувствах, че това е краят“, заяви крилото.

След последния мач Кър остана на паркета за разговор с Грийн и другия лидер на тима Стеф Къри, като думите му.

"Не знам какво ще се случи, но ви обичам. Благодаря ви“ подсилиха спекулациите около бъдещето му.

Стив Кър е един от най-успешните треньори в историята на Голдън Стейт, като в рамките на 12 сезона изведе отбора до четири титли в НБА и още два финала. През сезон 2015/16 тимът постави рекорд за най-много победи в редовния сезон (73), а през 2022 година Кър бе включен сред 15-те най-велики треньори в историята на лигата.

Освен клубните си успехи, той изведе националния отбор на САЩ до златен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Въпреки впечатляващото му наследство, настоящата ситуация в Голдън Стейт поставя под съмнение дали успешната ера на Кър начело на тима няма да достигне своя край още това лято.

ТОП 24

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил
3
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Враца
4
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Враца
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 25 МИР
5
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 25 МИР
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-област
6
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-област

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: НБА

Лука Дончич поднови тренировки и вдъхна надежди на Лейкърс преди втория мач с Хюстън
Лука Дончич поднови тренировки и вдъхна надежди на Лейкърс преди втория мач с Хюстън
Минесота изравни срещу Денвър, Кливланд поведе с 2:0 в плейофите на НБА Минесота изравни срещу Денвър, Кливланд поведе с 2:0 в плейофите на НБА
Чете се за: 01:35 мин.
Виктор Уембаняма единодушно бе избран за защитник на годината в НБА, за първи път Виктор Уембаняма единодушно бе избран за защитник на годината в НБА, за първи път
Чете се за: 02:45 мин.
Актуалният шампион Оклахома Сити започна с успех в плейофите в НБА Актуалният шампион Оклахома Сити започна с успех в плейофите в НБА
Чете се за: 04:20 мин.
Звездата на Сан Антонио Виктор Уембаняма бе номиниран за първи път за наградата Най-полезен играч в НБА Звездата на Сан Антонио Виктор Уембаняма бе номиниран за първи път за наградата Най-полезен играч в НБА
Чете се за: 02:22 мин.
Мечтан дебют и рекорд за Уембаняма на старта на плейофите в НБА Мечтан дебют и рекорд за Уембаняма на старта на плейофите в НБА
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи на "Капитан Андреево"
Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи на "Капитан...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
Чете се за: 02:57 мин.
Политика
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах
Чете се за: 05:15 мин.
Политика
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Стефан Манов: Измененията в Изборния кодекс трябва да бъдат отменени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
