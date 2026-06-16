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Дрита се очертава като най-тежкото препятствие пред Левски в първия кръг на Шампионската лига

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Спорт
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Косовският шампион е с най-висок коефициент сред възможните съперници на „сините“ преди жребия в Нион

Дрита се очертава като най-тежкото препятствие пред Левски в първия кръг на Шампионската лига
Снимка: Startphoto.bg
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ФК Дрита от Косово е отборът с най-висок коефициент сред потенциалните съперници на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след публикуването на разбивките за днешния жребий, който ще се проведе от 17:00 часа българско време в централата на УЕФА в Нион.

Косовският шампион е с коефициент 13.625 и е третият най-високо ранкиран тим в първия квалификационен кръг на турнира. Левски избегна двата отбора с по-добри показатели – ирландския Шамрок Роувърс (19.375) и финландския КуПС Куопио (14.000).

Дрита изгради сериозен европейски актив през последните два сезона. През миналата кампания тимът, воден от Зекирия Рамадани, премина през Диферданж в Шампионската лига, а впоследствие отпадна от Копенхаген и ФКСБ. Това обаче не спря косоварите по пътя към основната фаза на Лигата на конференциите, където записаха две победи, две равенства и две загуби, преди да приключат участието си след поражение от словенския Целие в плейофите.

Сред останалите възможни съперници на „сините“ са Борац Баня Лука от Босна и Херцеговина, Викингур от Исландия, Кайрат от Казахстан, Университатя Крайова от Румъния, Клаксвик от Фарьорските острови и молдовският Петрокуб Хънчещи.

Именно Петрокуб е тимът с най-нисък коефициент в групата на потенциалните съперници – 9.000. Молдовците са добре познати на българските фенове, след като през миналия сезон отпаднаха от азербайджанския Сабах, който впоследствие бе елиминиран от Левски.

„Сините“ влизат в жребия с коефициент 7.000, който е най-високият сред непоставените отбори в техния поток. Очакванията са за сериозно предизвикателство още на старта на европейската кампания, независимо кой ще бъде съперникът на българския шампион.

#ПФК Левски София #Жребий за Шампионската Лига

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