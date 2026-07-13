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Министър Енчо Керязов обсъди възможности за сътрудничество с представители на ФК Барселона

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Спорт
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Министър Енчо Керязов обсъди възможности за сътрудничество с представители на ФК Барселона
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с представители на испанския футболен клуб Барселона. По време на разговора бяха обсъдени възможности за сътрудничество и обмен на добри практики в областта на футбола и модернизацията на спортната инфраструктура.

„За нас ще бъде чест да почерпим от опита и добрите практики на един от най-успешните футболни клубове в света. Вярвам, че чрез подобно партньорство можем да дадем допълнителен стимул на повече деца да спортуват и да бъдат физически активни. Спортът и футболът изграждат мостове между хората и възпитават ценности, които остават за цял живот“, заяви министър Керязов.

Представителите на Барселона запознаха министър Керязов с концепция за четиригодишна програма, насочена към развитието на българския футбол. Сред основните заложени цели са увеличаване на броя на активно спортуващите деца и младежи и повишаване на нивото на националните отбори чрез въвеждането на нова система за откриване и развитие на таланти.

В рамките на представената концепция акцент бе поставен както върху тренировъчния процес и развитието на младите таланти, така и върху съчетаването на спортната им подготовка с тяхното образование и повишаването на квалификацията на треньори и спортни специалисти. Обсъдена бе и възможността ФК Барселона да бъде партньор с експертиза и добри практики при обновяването на спортни обекти.

От испанския клуб подчертаха, че България има своите традиции и значимо наследство във футбола, като откроиха името на Христо Стоичков и неговата роля в историята на Барселона.

#министър Енчо Керязов

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